有名エステ「エルセーヌ」の顧客情報約50万件が持ち出され、運営会社が窃盗罪で刑事告訴の準備を進めていることがジャーナリスト・西粼伸彦氏の取材で分かった。取材によれば、業務提携先である東証スタンダード上場「ANAPホールディングス」の取締役が、持ち出しに関与した疑いがある。【画像】「運営会社は窃盗罪で告訴準備」もぬけの殻となった事務所アパレル事業のほかビットコイン事業も展開するANAP（会社HPより）