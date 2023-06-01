2018年に亡くなった歌手の西城秀樹さん（享年63）の曲が、西城さんの誕生日の13日から主要サブスクリプション（定額聴き放題）サービスで配信が開始される。今年はデビュー55周年。第1弾として「YOUNGMAN（Y.M.C.A.）」「ブルースカイブルー」など、デビューした1972年から82年までのシングル43曲を配信。5月16日に第2弾として「ギャランドゥ」「走れ正直者」などが解禁される。伝説のスタジアムライブの映像も商品化さ