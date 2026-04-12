俳優・廣瀬智紀（３９）との離婚を１０日に発表した女優・川栄李奈（３１）が一夜明けた１１日、ＳＮＳを更新。「今日も頑張ろう♥」とメッセージを発信した。「マネージャーさんとお出かけした日美味しいもの食べてたくさん歩いて健康です今日も頑張ろう♥」とつづった。ジャケット風の革のアウターに、ピンストライプのピンクのシャツ、スカートかショートパンツはジャケットに隠れて見えないほどの短さで