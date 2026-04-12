◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト３位ルーキー・宮下朝陽内野手（東洋大）がプロ１号となる右越えソロを放った。２点をリードされた７回２死、床田の６球目。１４１キロの低め直球をおっつけると、打球は伸びてファンが待つ右翼席へ。前日にプロ初安打を放ったばかり。喜びをかみ締めるようにダイヤモンドを一周し「追い込まれていたので短く持ってコンパクトを意識してスイングしま