テレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』が12日、ABEMAで配信された。『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「なるほど!」「すごい!」と感嘆の声番組では、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表し、ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、高い歌唱力を誇る江端妃咲(Juice=Juice)がVTRで歌唱紹介。