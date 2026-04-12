橋本愛がHANAのライブに行ったことを自身のInstagramにて報告している。 （関連：【画像】橋本愛、“イケメン”スタイルでHANAのライブ参戦） 現在1stツアー『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』を開催中のHANA。橋本は「HANAさんのライブに行ってきました…」「最高だった……実力でぶん殴られましたが幸せでした。」「奇跡的にお目にかかれて、本当神様ありがとうと思った。」「これからも、HANAのみなさんが咲