「メッツ６−１１アスレチックス」（１１日、ニューヨーク）

メッツの千賀滉大投手は先発するもメジャーワーストとなる７失点で三回途中ＫＯ。今季２敗目を喫し、防御率は７・０７まで悪化した。チームも２桁失点で大敗し、悪夢の４連敗となった。

初回こそ無失点で立ち上がった千賀。だが二回、連打と四球で満塁のピンチを招くと、９番打者に痛恨の押し出し四球で先制点を献上。さらに二ゴロ間にもう１点を失ってしまった。

悪夢が襲ったのは三回。ソダーストロムに２ランを許すなどイニング先頭からまさかの４連打。１死後、コルテスに浮いた変化球をとらえられて右中間へ３ランを浴びると、本拠地のスタンドからはブーイングが沸き起こり、大きくどよめいた。ぼうぜんと打球を見つめた千賀はここでマウンドを降りた。

開幕から２試合、しっかりと試合を作っていた千賀。この日は変化球が高めに浮いたところをことごとく捉えられた。チームは七回に１点差まで詰め寄るも、直後の八回にソダーストロムにこの日２本目のアーチを浴びるなど一挙４失点でリードを広げられた。

チームはこれで悪夢の４連敗。一気に勝率５割を割り込み、借金生活に転落してしまった。