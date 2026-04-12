脳ドック、PET検診、腫瘍マーカー、エコー検査と、医者に勧められて、気がつけば高額なオプション検査をいくつも追加してしまう……そんな経験をしたことがある人は少なくないだろう。しかし、人間ドックのオプション検査は、付ければ付けるほど安心というわけでは決してない。実は、人間ドックのオプション検査の中には、おカネがかかるだけで有用性が低いものが意外にも多く存在するという。では、本当に知りたい「積極的に受け