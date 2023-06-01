韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ドナ（金渡兒、31）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿でのダンス動画を投稿した。谷間あらわなデザインの白いレース素材のビキニ水着姿で、くびれ際立つ腰をクネクネさせるなどしたダンスを披露。「お邪魔してもよろしいでしょうか？」とノックをするような振り付けもあった。また、別の投稿ではピンクのキャミソール姿で、「K−girlsの年間フォトカードにぜひ