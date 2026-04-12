韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ドナ（金渡兒、31）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿でのダンス動画を投稿した。

谷間あらわなデザインの白いレース素材のビキニ水着姿で、くびれ際立つ腰をクネクネさせるなどしたダンスを披露。「お邪魔してもよろしいでしょうか？」とノックをするような振り付けもあった。

また、別の投稿ではピンクのキャミソール姿で、「K−girlsの年間フォトカードにぜひご注目ください」と記し、台湾プロ野球・中信ブラザーズチア「Passion Sisters」の仲間とダンスを踊る動画も披露した。

ファンやフォロワーからも「目標は地球征服？」「ヤバい」「美美美」「美の極み」「チャーミング」「グラマラスなボディ」「とてもセクシー」などのコメントが寄せられている。

キム・ドアは、韓国・大田広域市出身。18年にプロバレーボールリーグKB損害保険スターズでチアガールの活動を開始。現在は韓国プロ野球のSSGランダース、男子バスケットボールリーグ大邱韓国ガス公社ペガサス、台湾プロ野球の中信ブラザーズチア「Passion Sisters」などに加え、野球韓国代表チアガールも務めた経験を持つ。身長167センチ。