プレミアリーグも第32節を迎え、いよいよ終盤戦に突入した。優勝争い、CL出場権争いも佳境に入るなか、残留争いもここからの見どころになるだろう。今節をすでに行ったウェストハムとウルブズの一戦は4-0でウェストハムが勝利したため、順位が変動。18位だったウェストハムが17位に上がり、トッテナムが18位に落ちた。19位のバーンリー（17位と12ポイント差）と20位のウルブズ（17位とは15ポイント差）は残留圏内と勝ち点差が離れ