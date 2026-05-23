40代前半の男性Aさんは結婚から数年間、妻とともに不妊治療を続けてきました。子どもを授かりたいという願いを共有し、2人3脚で歩んできたつもりです。【写真】男性の8割、付き合っていない女性と「体の関係を持たず一緒に寝た」と回答ところが最近、妻がやたらとスマホを手放さない様子に違和感を覚え、ふと画面をのぞき込んだところ、別の男性とやりとりしているメールを発見したのです。とっさに履歴を撮影しましたが、頻繁に履