かつての定年退職後の生活といえば「リタイアし、年金での悠々自適生活を送る」ことが一般的でした。しかし近年では、公的年金の減額をはじめ、長生きリスク、インフレリスク等も懸念され、昔ながらのパターンを踏襲した老後生活設計では対応しきれないかもしれません。老後のお金の不安がある人に向け、経済評論家の塚崎公義氏が「賢い老後の準備」について解説します。【大前提】定年後も、働けるなら働いて稼ぐ知人が定年退職し