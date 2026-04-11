かつての定年退職後の生活といえば「リタイアし、年金での悠々自適生活を送る」ことが一般的でした。しかし近年では、公的年金の減額をはじめ、長生きリスク、インフレリスク等も懸念され、昔ながらのパターンを踏襲した老後生活設計では対応しきれないかもしれません。老後のお金の不安がある人に向け、経済評論家の塚崎公義氏が「賢い老後の準備」について解説します。

【大前提】定年後も、働けるなら働いて稼ぐ

知人が定年退職したら、

「定年退職、おめでとうございます。長い間お疲れ様でした」

「これからは悠々自適、のんびり余生をお過ごしください」

などと言うのが普通でしょうが、いまの時代、それは好ましくないかもしれません。定年退職後も働いたほうがいい場合も多いからです。

サザエさんの登場人物の波平氏は54歳という設定です。高度成長期の定年が55歳であったのは、「戦力として活躍できないだろうから、お引き取りいただく」ということだったわけです。その後、定年は60歳あるいは65歳になりましたが、いまの65歳の多くは波平氏より元気ですから、まだまだ活躍できます。

働けるなら、働いて稼ぎましょう。高齢者が元気であるから働ける、というのと同時に、寿命が伸びて老後が長くなっているので、老後資金を稼ぐ必要が以前より大きくなっているからです。65歳まで働いて、あとは年金で暮らす、ということも可能でしょうが、老後にささやかな贅沢を楽しむためには年金以外に老後資金を取り崩す必要があるかもしれません。そのための老後資金を稼ぎましょう。

かつては、高齢者が仕事を探すのは大変でしたが、最近では少子高齢化による労働力希少（労働力不足と呼ぶ人が多い）のおかげで高齢者でも仕事が見つかるようになっています。

金の面だけではありません。社会との接点を持つことでボケの防止にもなり、社会の役に立っているという自己肯定感も得られるかもしれません。

【忘れずに】生命保険契約・定期購入契約・住まいなどを見直す

退職金を受け取ったら、生命保険は不要ですね。「自分に万が一のことがあったら配偶者が路頭に迷うかもしれない」という心配があるときには生命保険が必要ですが、これからは自分に万が一のことがあっても、配偶者は退職金を相続するので路頭に迷う心配はありません。

保険というのは、保険会社の費用を客が負担している「損な契約」なので、必要があれば仕方なく加入しますが、必要がなければ加入すべきではないのです。

もっとも、解約すると戻ってくる金額が大幅に減額されかねないので、「今後は保険料は払いません。その結果、万が一の場合の保険金が減ることは覚悟します」ということで保険会社と相談してみましょう。

現役時代に定期購読していたビジネス雑誌などは、今後は読まないと思えば解約しましょう。新聞もネットでいいかもしれません。

子どもが独立しているのであれば、郊外の広い家から都心の小さなマンションに引っ越すことも検討してみましょう。買い物が楽、戸締りが楽、冬が寒くない、等々のメリットがあるはずです。

都心に引っ越したら、自動車を手放して、公共交通機関で生活することも検討してみましょう。自家用車の費用は高いので、かなり贅沢にタクシーを使っても、むしろコスト削減になるかもしれません。駅まで歩く、駅の中を歩く、といった運動をすれば、スポーツジムの年会費が不要になるかもしれません（笑）。

【可能なら】老後も働きつつ、年金受給開始を70歳まで待つと？

公的年金は、どれだけ長生きしても最後まで払ってもらえますし、インフレが来れば原則としてその分だけ支給額が増えるので、老後資金の最重要で最も頼れる存在です。

多くの元サラリーマン（サラリーウーマンや公務員等を含む、以下同様）は、65歳から年金を受け取って最低限の生活費を賄い、老後資金の取り崩しでささやかな贅沢を楽しむのが普通でしょう。しかし、老後も働いて生活費を稼ぎ、たとえば年金受け取り開始を70歳まで待つと、毎回の受け取り額が42％増えますから、老後の安心感が格段に増すでしょう。場合によっては、退職金で生活して70歳まで年金受け取り開始を待つ、ということさえ、検討してもよいかもしれません。

将来は年金財政が破綻する、と言う人もいますが、多くの専門家はそうは言っていません。そもそも、政府は他の歳出を削っても年金だけはしっかり払うと思います。そうしないと、高齢者の生活保護申請が激増して、かえって財政破綻を招いてしまうからです。

【強く推奨】NISA枠を使って株式投信の積立を

老後資金の大半を銀行預金で持っている高齢者が多いのですが、銀行預金はインフレに弱い「リスク資産」です。少子高齢化による労働力希少で賃金が上がり、それが物価を押し上げることが予想される時代ですから、老後資金の一部はインフレに強い資産（株や外貨等）で持っておく方が安心でしょう。「インフレで預金が目減りし、同時に株と外貨が値下がりした」という最悪の事態に陥る可能性は大きくないからです。

具体的には、日本か米国の株価に連動する投資信託を毎月一定額ずつ積み立てていくのが手軽でよいと思います。その際には、税制上有利なNISA制度を活用しましょう。NISAについては、金融機関に相談すれば、丁寧に説明してくれるはずです。

世の中には数多くの投資信託があり、どれを選ぶか悩む人も多いでしょう。その場合には、「つみたて投資枠」の対象となっている投資信託（金融庁『つみたて投資枠対象商品届出一覧』）の中から選ぶとよいでしょう。

本稿は以上ですが、投資判断等は自己責任でお願いします。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があります。

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塚崎 公義

経済評論家