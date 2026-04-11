川崎市の救急状況の推移川崎市消防局は今春から、救急活動にマイナンバーカードを活用する「マイナ救急」の本格運用を始めた。市内に配置されている全３１の救急隊が対象となる。救急需要の増加で現場への負担が高まる中、医療情報を迅速に把握することで搬送の円滑化を図っていく。マイナ救急は、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード（マイナ保険証）を用い、救急隊員が専用端末で傷病者の受診歴や処方薬などの