（資料写真）１０日午後６時３５分ごろ、川崎市中原区下沼部、ＪＲ南武線向河原駅横の「向河原駅前踏切」（遮断機・警報器あり）で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、同線川崎−立川間の上下線で一時運転を見合わせたが、同７時４０分ごろに運転を再開した。