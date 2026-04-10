生きていると、さまざまな忘れられない話があるもの。特に、家族との別れのエピソードは忘れられないものです。成長しても心に残り、ふとしたときに思い出されるものでしょう。なかなかセンシティブな話題でもありますが、だからこそ聞く人にとっては興味をそそられるものでもあります。今回はお笑い芸人であり、ラジオパーソナリティーとしても知られるオテンキののり氏の著書『死んでも忘れられない話』(ワニブックス)より「お父