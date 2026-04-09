劇場版名探偵コナンの公式Xが9日に更新され、最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開日の10日に発売予定だった劇場商品の販売を中止すると発表した。商品不良が発覚したため。発売中止となるのは「アレンジリボン」で、公式Xに株式会社ムービック名義の声明が掲載された。「2026年4月10日発売の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボンにおきまして、商品不良が発覚したため、慎重に検討を重ねました