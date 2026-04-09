新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）21:30 結果21.9万件 予想21.1万件前回20.3万件（20.2万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（03/22 - 03/28） 結果179.4万件 予想183.0万件前回183.2万件（184.1万件から修正）（継続受給者数)