◇MLB ロッキーズ9-1アストロズ(日本時間9日、クアーズ・フィールド)菅野智之投手が所属するロッキーズがアストロズに3連勝を飾りました。打線が2回に一挙5得点をあげるなど、計9得点。先発の34歳ベテランであるマイケル・ロレンゼン投手は、6回途中1失点で今季初勝利をあげました。相手のアストロズは、昨季ア・リーグ西地区2位。8年続いていたポストシーズン進出がストップしましたが、2021年からア・リーグ西地区4連覇もしてい