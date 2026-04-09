熊本県は、多良木町で豚熱に感染した野生のイノシシが確認されたと発表しました。 【写真を見る】熊本で野生イノシシ"2例目"の豚熱感染隣県の都城市では養豚場で陽性疑い熊本県は防疫対策会議へ 多良木町では3月26日にも確認されています。 豚熱はウイルスによる伝染病で「ヒトには感染しない」とされています。 ただ、ブタやイノシシにとっては強い伝染力と高い致死率があるため「家畜伝染病」に指定されています。 県