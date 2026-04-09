香港メディアの香港01によると、5月2、3日に予定されていた日本の人気ロックバンド「ONE OK ROCK（ワンオクロック）」のアジアツアー「ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026」の香港公演が「予期せぬ不可抗力」で中止となった。主催者のLive Nation HKは9日、「アーティストと主催者の双方にとって予期せぬ不可抗力が発生した」とし、「各方面との調整に最善を尽くしたが、残念ながら問題は私たちがコントロールできる範囲を超えてい