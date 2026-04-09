ONE OK ROCKの香港公演、「予期せぬ不可抗力」で中止―香港メディア

香港メディアの香港01によると、5月2、3日に予定されていた日本の人気ロックバンド「ONE OK ROCK（ワンオクロック）」のアジアツアー「ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026」の香港公演が「予期せぬ不可抗力」で中止となった。

主催者のLive Nation HKは9日、「アーティストと主催者の双方にとって予期せぬ不可抗力が発生した」とし、「各方面との調整に最善を尽くしたが、残念ながら問題は私たちがコントロールできる範囲を超えていたため、予定通り公演を行うことができなくなった」と説明した。

その上で「突然の公演中止について深い遺憾の意を表明し、公演を心待ちにしていたすべてのファンに心からおわび申し上げる」とし、チケットの払い戻しはLive Nation HKが行うとした。



5月9日に予定されていた同ツアーの上海公演も「不可抗力」による中止が先月発表されていた。

ワンオクロックは2023年10月7日に予定していた「LUXURY DISEASE TOUR ASIA 2023」の香港公演が台風により中止となり、同年12月に振替公演が実施された。（翻訳・編集/柳川）