「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の開幕を前に「お練り」で顔見せする中村雀右衛門さん＝9日午後、香川県琴平町毎春恒例の「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が10日に開幕するのを前に、出演者が顔見せする「お練り」が9日、香川県琴平町で開かれた。中村雀右衛門さんや尾上松緑さんら看板役者が人力車で登場、のぼりが立ち並ぶ金刀比羅宮の表参道をにぎにぎしく回った。表参道の広場に設けられた特設舞台で、雀右衛門さんが「ご覧いた