9日の衆院憲法審査会には参政党とチームみらいが初めて出席し、いずれも今後、憲法論議に積極的に関わる意向を示した。参政の和田政宗氏は、国民自らが憲法をつくる「創憲」の立場を強調。みらいの古川あおい氏は、憲法改正の是非を問う国民投票には課題が多いとして、議論の必要性を訴えた。和田氏は、現行憲法が連合国軍総司令部（GHQ）の占領下で制定されたと指摘。「国民の自由な意思に基づいていない」と主張した。古川