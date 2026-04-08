女子プロレス「スターダム」の後楽園大会で玖麗さやか（２５）がワールド王者・上谷沙弥（２９）との前哨戦に敗れるも、自身が属する「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の絆を再確認した。玖麗は２６日の横浜アリーナ大会でＣＡの解散をかけて上谷に挑戦する。この日は「ＳＴＡＲＳ」の羽南、飯田沙耶、ＣＡのさくらあやと組んで極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷、小波、吏南、稲葉あずさ組と対戦した。玖麗は