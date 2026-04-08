日本代表MF守田英正を擁するポルトガルの名門スポルティングは現地４月７日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、プレミアリーグの強豪アーセナルとホームで対戦。堅い守りで相手の攻撃をシャットアウトしていたものの、スコアレスで迎えた90+１分、FWガブリエウ・マルチネッリの浮き球のパスにペナルティエリア内で反応したFWカイ・ハバーツに決勝弾を決められ、０−１で敗れた。この一戦にボランチでフル出場