「彼の局面を打開するプレーは、教科書に載るべきもの」プレミア強豪に惜敗も、攻守に奮闘した日本代表MFを現地メディアが絶賛！「役割をすべて果たした」【CL準々決勝】
日本代表MF守田英正を擁するポルトガルの名門スポルティングは現地４月７日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、プレミアリーグの強豪アーセナルとホームで対戦。堅い守りで相手の攻撃をシャットアウトしていたものの、スコアレスで迎えた90+１分、FWガブリエウ・マルチネッリの浮き球のパスにペナルティエリア内で反応したFWカイ・ハバーツに決勝弾を決められ、０−１で敗れた。
この一戦にボランチでフル出場し、攻守に奮闘を見せた守田をポルトガルメディア『A BOLA』が絶賛。採点記事でマン・オブ・ザ・マッチに選出されたマクシ・アラウホと同じ最高点となる「７点」を与え、次のように評した。
「日本代表選手は、ミッドフィルダーとしてのプレー方法に関するあらゆる教科書を暗記しているかのようだ。（モーテン・）ヒュルマンが出場できなかったため、守田は６番のポジションに下がらなければならなかったが、苦にすることなく、31分にイエローカードを受けた後も託された役割をすべて果たした」
そして、「87分にゴール前まで迫った攻撃の起点を作った彼の局面を打開するプレーは、教科書に載るべきものであり、サッカーで成功したいと願う若い選手たちに見せるべきものだ」と続けた。
復帰が濃厚視されていた３月シリーズの日本代表には選出されなかったものの、大舞台で持ち前の技術の高さを示した。
なお、スポルティングは準決勝進出を懸け、15日に敵地エミレーツ・スタジアムで第２レグを戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】攻守に躍動！ 守田のアーセナル戦プレー集！
この一戦にボランチでフル出場し、攻守に奮闘を見せた守田をポルトガルメディア『A BOLA』が絶賛。採点記事でマン・オブ・ザ・マッチに選出されたマクシ・アラウホと同じ最高点となる「７点」を与え、次のように評した。
「日本代表選手は、ミッドフィルダーとしてのプレー方法に関するあらゆる教科書を暗記しているかのようだ。（モーテン・）ヒュルマンが出場できなかったため、守田は６番のポジションに下がらなければならなかったが、苦にすることなく、31分にイエローカードを受けた後も託された役割をすべて果たした」
復帰が濃厚視されていた３月シリーズの日本代表には選出されなかったものの、大舞台で持ち前の技術の高さを示した。
なお、スポルティングは準決勝進出を懸け、15日に敵地エミレーツ・スタジアムで第２レグを戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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