【モデルプレス＝2026/04/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が4月6日、自身のInstagramを更新。Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（毎週月曜よる9時※初回放送はよる8時55分〜）で披露したコミカルな姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】ミセス若井「イケメンが隠せてない」貴重な鼻たれ小僧メイク姿◆若井滉斗、鼻たれ小僧風メイク披露若井は「『テレビ×ミセス』 レギュラー初回放送 あ