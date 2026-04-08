ミセス若井滉斗、“雰囲気一変”鼻たれ小僧メイク姿が話題「ずるすぎる」「イケメンが隠せてない」
【モデルプレス＝2026/04/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が4月6日、自身のInstagramを更新。Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（毎週月曜よる9時※初回放送はよる8時55分〜）で披露したコミカルな姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ミセス若井「イケメンが隠せてない」貴重な鼻たれ小僧メイク姿
若井は「『テレビ×ミセス』 レギュラー初回放送 ありがとうございましたっっっ」と、放送開始を報告。「月曜9時は＃テレビミセス に集合だーっ」と呼びかけ、写真を複数枚投稿した。その中には、頬に渦巻き模様を描き、鼻水が垂れたようなメイクにサスペンダーを合わせた“坊っちゃん風”の装いのオフショットもあり、番組内で披露したコミカルな姿を楽しげに見せている。
この投稿に「全力で笑いを取りに行く姿勢が最高」「ぐるぐるほっぺが天才的に似合う」「ずるすぎる可愛さ」「鼻たれててもイケメンが隠せてない」「初回の放送から面白すぎてお腹が痛い」「毎週月曜が楽しみすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス若井「イケメンが隠せてない」貴重な鼻たれ小僧メイク姿
◆若井滉斗、鼻たれ小僧風メイク披露
若井は「『テレビ×ミセス』 レギュラー初回放送 ありがとうございましたっっっ」と、放送開始を報告。「月曜9時は＃テレビミセス に集合だーっ」と呼びかけ、写真を複数枚投稿した。その中には、頬に渦巻き模様を描き、鼻水が垂れたようなメイクにサスペンダーを合わせた“坊っちゃん風”の装いのオフショットもあり、番組内で披露したコミカルな姿を楽しげに見せている。
◆若井滉斗の投稿に反響
この投稿に「全力で笑いを取りに行く姿勢が最高」「ぐるぐるほっぺが天才的に似合う」「ずるすぎる可愛さ」「鼻たれててもイケメンが隠せてない」「初回の放送から面白すぎてお腹が痛い」「毎週月曜が楽しみすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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