【きょうから】ケンタッキー“春の定番”『パリパリ旨塩チキン』 今年はレモンの爽やかさを加えて新登場
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、『レモン香るパリパリ旨塩チキン』をきょう8日から数量限定で発売する。
【写真】春にぴったり！『レモン香るパリパリ旨塩チキン』
春の定番として好評の『パリパリ旨塩チキン』が、今年はレモンの爽やかさを加えた『レモン香るパリパリ旨塩チキン』として新登場。うす衣で仕上げたパリパリとした軽快な食感と、さっぱりとした旨塩味はそのままに、レモンの爽やかさを加えたことで、春の軽やかな季節にぴったりの味わいに仕上げた。
最大の魅力は、やみつきになる“パリパリ食感”。軽い食べ心地でありながら、しっかりとした満足感が楽しめる。
さらに、今年もピクニックやお花見など、行楽シーンに合わせた大人数向けのバーレルも用意。定番の「オリジナルチキン」や「ポテト」などのサイドメニューと併せて、新商品を気軽に試せる。
商品概要
・「レモン香るパリパリ旨塩チキン」340円
・「食べくらべセット」990円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)）
・「食べくらべ4ピースパック」1540円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種）
・「食べくらべ6ピースパック」2290円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種）
・「パリパリ旨塩おためしバーレル」2980円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン5ピース、ポテト(L)）
※いずれも税込み価格
※数量限定、なくなり次第販売終了
※一部、取り扱いがない店舗あり
■商品開発担当者からのコメント
春の期間限定メニューとしてご好評いただいている『パリパリ旨塩チキン』に、春らしい季節感を加えたいという想いから開発しました。
『レモン香るパリパリ旨塩チキン』は、“爽やかに楽しめるチキン”をコンセプトに、約1年をかけて完成させた商品です。特にこだわったのは、味の決め手となるレモンの風味です。開発当初は、苦みを強めた“大人向け”の味わいも検討しましたが、より幅広いお客さまにお楽しみいただけるよう、軽やかでフレッシュな味わいを目指しました。
一方で、レモンの自然な香りを引き出すことに苦労しました。レモンピールを採用し、試作を重ねる中で、味の奥行を出すため、フレッシュ感とのバランスを丁寧に調整しています。
KFCならではのチキンの旨みと、春らしい軽やかな味わいを、ぜひこの機会にご賞味ください。
【写真】春にぴったり！『レモン香るパリパリ旨塩チキン』
春の定番として好評の『パリパリ旨塩チキン』が、今年はレモンの爽やかさを加えた『レモン香るパリパリ旨塩チキン』として新登場。うす衣で仕上げたパリパリとした軽快な食感と、さっぱりとした旨塩味はそのままに、レモンの爽やかさを加えたことで、春の軽やかな季節にぴったりの味わいに仕上げた。
さらに、今年もピクニックやお花見など、行楽シーンに合わせた大人数向けのバーレルも用意。定番の「オリジナルチキン」や「ポテト」などのサイドメニューと併せて、新商品を気軽に試せる。
商品概要
・「レモン香るパリパリ旨塩チキン」340円
・「食べくらべセット」990円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)）
・「食べくらべ4ピースパック」1540円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種）
・「食べくらべ6ピースパック」2290円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種）
・「パリパリ旨塩おためしバーレル」2980円
（レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン5ピース、ポテト(L)）
※いずれも税込み価格
※数量限定、なくなり次第販売終了
※一部、取り扱いがない店舗あり
■商品開発担当者からのコメント
春の期間限定メニューとしてご好評いただいている『パリパリ旨塩チキン』に、春らしい季節感を加えたいという想いから開発しました。
『レモン香るパリパリ旨塩チキン』は、“爽やかに楽しめるチキン”をコンセプトに、約1年をかけて完成させた商品です。特にこだわったのは、味の決め手となるレモンの風味です。開発当初は、苦みを強めた“大人向け”の味わいも検討しましたが、より幅広いお客さまにお楽しみいただけるよう、軽やかでフレッシュな味わいを目指しました。
一方で、レモンの自然な香りを引き出すことに苦労しました。レモンピールを採用し、試作を重ねる中で、味の奥行を出すため、フレッシュ感とのバランスを丁寧に調整しています。
KFCならではのチキンの旨みと、春らしい軽やかな味わいを、ぜひこの機会にご賞味ください。