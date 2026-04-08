演歌歌手真田ナオキ（36）が7日、東京・神宮球場室内球技場で、今日8日発売のダブルA面新曲「陽が沈む前に…／プルメリアラプソディ」披露取材会に出席した。大ファンでセ・リーグ首位を走るヤクルトにあやかった同所で、「陽が沈む前に…」の作詞を手がけた怒髪天の増子直純（69）と同曲を披露。「誰か刺さる人に向けて、これからも“我武者羅”に歌っていきたい」という真田に、増子は「バンド結成してもう42年になるけど、1つ