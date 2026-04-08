米津玄師の「Lemon」が、4月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「KICK BACK」に続く自身通算2作目の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】累積再生数5億回突破を突破した米津玄師「Lemon」MV週間再生数188万8855回を記録。累積再生数は5億168万7032回。本作は、俳優・石原さとみが主演を務めたドラマ『アンナチュラル』（TBS系／2018年1月期放送）の主題歌として書き下ろされた楽曲。米津がドラ