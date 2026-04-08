米津玄師、「Lemon」自身2作目の累積再生数5億回突破【オリコンランキング】
米津玄師の「Lemon」が、4月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「KICK BACK」に続く自身通算2作目の累積再生数5億回突破作品となった。
【動画】累積再生数5億回突破を突破した米津玄師「Lemon」MV
週間再生数188万8855回を記録。累積再生数は5億168万7032回。本作は、俳優・石原さとみが主演を務めたドラマ『アンナチュラル』（TBS系／2018年1月期放送）の主題歌として書き下ろされた楽曲。米津がドラマ主題歌を担当したのは同曲が初。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】累積再生数5億回突破を突破した米津玄師「Lemon」MV
週間再生数188万8855回を記録。累積再生数は5億168万7032回。本作は、俳優・石原さとみが主演を務めたドラマ『アンナチュラル』（TBS系／2018年1月期放送）の主題歌として書き下ろされた楽曲。米津がドラマ主題歌を担当したのは同曲が初。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞