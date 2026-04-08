中国メディアの快科技は5日、歴史上の偉人の墓巡りに若者が熱中しているとする記事を掲載した。墓参りを行う日として知られる清明節の5日、SNS上には、歴史上の偉人の墓巡りをしたとする写真が多数投稿された。後漢末の権臣で「三国志」の英雄の一人である曹操（そうそう）の墓（河南省安陽市）にはさまざまな種類の頭痛薬が供えられた。曹操は頭痛持ちだったと伝えられている。三国時代の蜀の丞相の諸葛亮（しょかつりょう）とそ