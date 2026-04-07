鹿児島市上福元町で5日、住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、亡くなったのはこの家に住む49歳の女性とわかりました。 鹿児島市上福元町で今月5日午前0時半ごろ、職業不詳・風呂谷秀樹さん(52)の木造2階建ての住宅から出火し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察が身元の特定を進めていましたが、DNA鑑定などの結果、亡くなったのは風呂谷さんと同居する風呂谷美穂さん(49)と判明しました。 死因