ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」の番組史上初の男性エレクトーン奏者、多田憲伸さんが3月末までにインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。ネット上では、番組のファンなどから祝福のメッセージが集まっている。【写真】「垢抜けてきましたね！」「わからなかった」の声が上がった晴れ姿多田さんは「先日、大学の卒業式でした！4年間滋賀に通うことができて幸せでした」と投稿し、スーツ姿で滋賀大