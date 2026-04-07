ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」の番組史上初の男性エレクトーン奏者、多田憲伸さんが3月末までにインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。ネット上では、番組のファンなどから祝福のメッセージが集まっている。



【写真】「垢抜けてきましたね！」「わからなかった」の声が上がった晴れ姿

多田さんは「先日、大学の卒業式でした！4年間滋賀に通うことができて幸せでした」と投稿し、スーツ姿で滋賀大学の学位記を手に笑顔を見せる写真を公開。今後については「これからは社会人として自覚と責任をもって頑張ります！」と抱負をつづり、「社会人多田憲伸もよろしくお願いいたします！⁡」と呼びかけた。



ネット上では「ご卒業おめでとうございます」「おめでとうございます！憲伸くんのエレクトーン大好きです」「おは朝見ててとても誠実そうで好感が持てますよ」「エレクトーンのお兄さんとしての活躍も期待してます！」「憲伸君カッコよくてわからなかったよ」「なんかシュッとして垢抜けてきましたね！」などのコメントがあった。



多田さんは2003年5月3日生まれ、大阪府出身。母親の影響で3歳からエレクトーンを始める。大学在学中の2025年1月6日に「おはよう朝日です」番組史上初の男性エレクトーン奏者に就任。木、金曜日を担当。大学卒業後も引き続きエレクトーン奏者として同番組に出演しており、直近の投稿ではスタジオのエレクトーンが新調されたことに言及している。