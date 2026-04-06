とちぎテレビ 任期満了に伴う益子町の町長選挙が７日、告示されます。これまでに現職と新人２人の３人が立候補を表明していて、三つ巴の選挙戦となる見込みです。 益子町の町長選挙に立候補を表明しているのは、いずれも無所属で、現職の広田茂十郎氏（７１）と、新人の自営業浦野親人氏（４３）、介護施設職員の橋本さち子氏（６７）の３人です。 広田氏は、２００７年から町議会議員を４期務めた後、前回の２０２２年の