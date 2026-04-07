約半世紀ぶりの有人月周回飛行に挑んでいる国際月探査プロジェクト、「アルテミス計画」の宇宙船が人類が地球から最も離れた距離の記録を更新しました。ハンセン宇宙飛行士：この瞬間を機に、今と次の世代にさらなる挑戦を促し、この記録がすぐに塗り替えられることを願う。4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「オリオン」は、日本時間7日午前3時前、アポロ13号が1970年に打ち立てた、人類が地球から最も離れた距離である40万171kmの記