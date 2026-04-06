『Indeed R-1グランプリ2026』で優勝したお笑い芸人・今井らいぱちが、6日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。父の家業、弟の職業を明かした。【写真】R-1王者今井らいぱちと中学が一緒だったM-1王者の2ショットこの日は『ぽかぽかカーリングSP』を放送。カーリングで話題となった“モグモグタイム”にちなんで、ゲストのおすすめグルメを味わうことに。今井は、おすすめのグルメとして「