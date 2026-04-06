“R-1王者”今井らいぱち、父の家業、弟の職業を告白→スタジオ驚き「滋賀県大津市出身なんですけど…」
『Indeed R-1グランプリ2026』で優勝したお笑い芸人・今井らいぱちが、6日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。父の家業、弟の職業を明かした。
【写真】R-1王者今井らいぱちと中学が一緒だったM-1王者の2ショット
この日は『ぽかぽかカーリングSP』を放送。カーリングで話題となった“モグモグタイム”にちなんで、ゲストのおすすめグルメを味わうことに。
今井は、おすすめのグルメとして「私、滋賀県大津市出身なんですけど、（そこにある）ウナギ屋『たけ』の『鰻丼』でございます」と紹介。「このウナギ、通販でも買えるんですけど、見取り図・盛山さん、ロングコートダディの堂前さんにも買っていただいて、おいしいと言っていただいております」と紹介した。
MCのハライチ・澤部佑が「有名なお店なの？」と聞くと、今井は「僕の弟がやってるお店でして。ここで使っているウナギは、僕の父が経営している魚屋のウナギを使ってるんです」と明かすと、スタジオは「えー！」と驚き。MCの神田愛花は「信頼できますね」と話した。
澤部が「親族のウナ丼！」というと、今井は「今日は送ってもらいまして…」といい、出演者で食べることに。出演陣から「うまい！」という感嘆の声が漏れると、今井も「まじっすか!?両親、テレビの前で見ていると思うので、喜んでいると思います」と笑顔を見せた。
【写真】R-1王者今井らいぱちと中学が一緒だったM-1王者の2ショット
この日は『ぽかぽかカーリングSP』を放送。カーリングで話題となった“モグモグタイム”にちなんで、ゲストのおすすめグルメを味わうことに。
今井は、おすすめのグルメとして「私、滋賀県大津市出身なんですけど、（そこにある）ウナギ屋『たけ』の『鰻丼』でございます」と紹介。「このウナギ、通販でも買えるんですけど、見取り図・盛山さん、ロングコートダディの堂前さんにも買っていただいて、おいしいと言っていただいております」と紹介した。
澤部が「親族のウナ丼！」というと、今井は「今日は送ってもらいまして…」といい、出演者で食べることに。出演陣から「うまい！」という感嘆の声が漏れると、今井も「まじっすか!?両親、テレビの前で見ていると思うので、喜んでいると思います」と笑顔を見せた。