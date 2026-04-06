プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が５日、ＴＯＫＹＯＦＭ「木村拓哉Ｆｌｏｗ」にマンスリーゲストとして登場。「タク」「剛志」と呼び合う仲の良さを存分に発揮した。木村は「本当に来てくれたぜ！新庄剛志、本当に来た！」と呼び込み「久しぶりに握手させてもらったけど、正確には何年ぶり？」と質問。新庄監督は「２０年ぶりぐらい」といい「一番最初はスマスマだもんね。野球のフォーム教えたりして」というと「めっちゃ