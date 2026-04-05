忙しい春の朝に、「寝ぐせが直らない」「スタイリングが決まらない」と焦っていませんか。美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんによると、寝ぐせ直しにかける時間を短縮するには“根元リセット”が鍵だといいます。【実はNG！】「えっ！？」これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）寝ぐせ直しのコツやドライヤー術、湿度と乾燥に強いスタイリング方法