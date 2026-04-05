俳優松山ケンイチ（41）が4日、TBS系のバラエティー特別番組「オールスター感謝祭2026春」（午後6時21分）に生出演。MC今田耕司のボケに対応できずにスルーしてしまった。29日に最終回を迎えたTBS系の日曜劇場「リブート」に出演していた松山は、番組内のアーチェリーの的当てゲームに出場。今田から「さあ、松山ケンイチくん、まずは家族の元へ帰れておめでとうございます」とていねいにあいさつをされて、一瞬何を問われたのか分