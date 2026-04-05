俳優松山ケンイチ（41）が4日、TBS系のバラエティー特別番組「オールスター感謝祭2026春」（午後6時21分）に生出演。MC今田耕司のボケに対応できずにスルーしてしまった。

29日に最終回を迎えたTBS系の日曜劇場「リブート」に出演していた松山は、番組内のアーチェリーの的当てゲームに出場。今田から「さあ、松山ケンイチくん、まずは家族の元へ帰れておめでとうございます」とていねいにあいさつをされて、一瞬何を問われたのか分からずにキョトンとした表情になった。

今田のボケが理解できなかった松山は「えっ、何の話ですか？」と真剣な表情に。「リブート」で松山は、闇社会に巻き込まれて、顔を整形してまったく別人になる「リブート」をして鈴木亮平の顔をした、別人になりきる役を務めた。最後は家族の元に戻るストーリーになっており、今田はその設定で話しかけていた。

今田は大きな声で「リブートですよ」と怒鳴ると、松山は「ああ〜ああ」と驚いたような声をあげた。今田はさらに「ドラマの『リブート』…何の話？じゃないでしょ」と一喝してから「まさかあなた、リブートしてますね」とさらにボケて、別人の“整形”を疑った。MC島崎和歌子が「まだドラマは続いてる」と合いの手を入れると、今田は「知ってるはずでしょ」と追い詰め、松山はか弱い声で「すみません」と今田に陳謝した。