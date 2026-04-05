改正道路交通法の施行にともない、4月1日から導入された自転車の「青切符制度」が、早くも物議を醸している。「1日から16歳以上の自転車運転者に対して、無灯火（反則金5000円）、傘差し運転（同5000円）、信号無視（同6000円）、ながらスマホ（同1万2000円）など、113項目の交通違反に反則金が科されることとなりました。しかし、『自転車の2人乗り』は、小学校入学後の子どもを乗せたらダメですが、『幼児を幼児用座席に乗せ