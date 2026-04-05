改正道路交通法の施行にともない、4月1日から導入された自転車の「青切符制度」が、早くも物議を醸している。

「1日から16歳以上の自転車運転者に対して、無灯火（反則金5000円）、傘差し運転（同5000円）、信号無視（同6000円）、ながらスマホ（同1万2000円）など、113項目の交通違反に反則金が科されることとなりました。

しかし、『自転車の2人乗り』は、小学校入学後の子どもを乗せたらダメですが、『幼児を幼児用座席に乗せての運転はOK』など、曖昧な基準も多く、タレントの大竹まことさんや、俳優の三田村邦彦さんが疑問を呈していました。

なかでも不安視されていたのが、歩道走行の罰則が増え、車道通行が厳格化されたことです。三田村さんは、自身のXで《幹線道路を車道で私は自転車走行したくない。車の運転手としても『車道を通行する自転車はスピードが違うので』追い越すのは！怖い》と告白。

続けて、《都心を走るレンタルカート すごいスピードで自動車の合間を走り抜ける これは自転車走行の罰則規定より先にやるべきではるかに危ないと思う 法規制が追いついていない！》と言及していました」（スポーツ紙記者）

そんななか、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおが、4日放送のラジオ番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』（ニッポン放送）で、この問題に言及。「LUUPが危険なのよ。もっと、これを規制したほうがいいと俺は思う」と、ハッキリと “ダメ出し” をした。

「伊達さんは、相方・富澤たけしさんとのトークのなかで、車を運転する立場から『信号無視ガンガンしてるとか、歩道を渡ったと思ったら、今度車の信号で走ったりとか、すごい怖いのよ』と、LUUPの問題点を指摘しました。

富澤さんから『あれ電動でしょ？』と聞かれると、『電動だよ。まあまあ速いよ。なんでこれ、ヘルメットつけなくていいんだろう？』と疑問視。自転車はヘルメット着用が努力義務となっているが、LUUPはノーヘル走行が許されている現状に『LUUPはないのよ。これは、なんか絶対利権だな』と語りました」（同）

続けて、伊達は「車の隙間バンバン来たりする人もいるしさ。バスのギリギリそば走って、バスの運転手さんなんかいちばん怖がってんじゃないかな」と、反対派の意見を代表するかのように、LUUPへの不満を連ねた。

実際、X上ではLUUPの危険運転について指摘する投稿が後を絶たない。

「2026年2月には、実業家でタレントのひろゆきさんが、原付すら走行が禁止されている新宿御苑トンネルにLUUPが走っていることを投稿した一般ユーザーのポストに反応。《LUUPの車体はGPSで位置情報を発信してるので、走行禁止の場所を走ってるのをわかってるのに放置》と投稿し、《LUUP広報責任者曰く「年齢制限や罰則も最初から存在し、交通ルールは警察の監修の元、しっかりと整理されており、伴うガイドラインも存在」警視総監が天下りしてるし、誰かが死ぬまで放置かね？》と、野放し状態のLUUPの現状を痛烈に批判しています」（同）

ひろゆき氏の言うとおり、株式会社Luupは、2024年10月から社外監査役として元警視総監の樋口建史氏を招いている。自転車だけが厳しくなり、これだけ批判の声が多いLUUPは “無法状態” なのだから、国民が怒るのも無理はない。サンド伊達の「利権だな」という声は、政府に届くだろうか。