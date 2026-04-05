フジテレビ系「なりゆき街道旅」が５日に放送された。ハナコ・岡部大（３６）、井上和香（４５）、我が家・坪倉由幸（４８）が東京・中目黒を散策した。道中、井上はデビューのきっかけを聞かれ「自分で事務所に応募しました。高校卒業して、家のお店を手伝ったりとかしてました。（実家が）飲食店やってたんで、和食というか。ランチやってたんで、一緒にランチやったり、あと、夜バイトしたり」と話した。つづけて「でも