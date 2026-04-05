茨城県警は5日、同県つくば市の路上で3月25日未明、男性の背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂の疑いで、同市、建設作業員岡野龍暉容疑者（23）を再逮捕した。事件から2時間後、血が付いた刃物を持ってつくば署を訪れ、銃刀法違反容疑で現行犯逮捕されていた。県警によると「知らない男を刺した。狙われていると思った」と供述している。県警は無差別に襲ったとみて、動機などを捜査している。再逮捕容疑は3月25日午前0